إسكان النواب توافق على منحة أوربية بقيمة 1.2 مليون دولار

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد شلبي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

واستعرض المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاتفاقية مشيرا إلى أنها تهدف إلي دعم تحديد واختيار وتصميم الاستثمارات المستقبلية، التي هي في المقام الأول مشاريع استثمارية رأسمالية ذات نتائج تؤدي إلى تقليل العناصر الغذائية الملوثة، والتي ستساهم بشكل غير مباشر في النتيجة طويلة الأجل في إزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط.

مصدر إضافي للمياه

وأضاف أنه من المتوقع إنها توفر مصدر إضافي للمياه وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والغابات والسياحة في المناطق المستهدفة، وفي الوقت نفسه تحسين الوضع الصحي والبيئي للأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق.