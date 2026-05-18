أحمد حسن يكشف عن موقف ييس توروب من لقاء المصري

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف المدير الفني للأهلي ييس توروب من لقاء المصري بعد تعرضة لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

و كتب احمد حسن :مصدر في الأهلي: توروب حالته تحسنت وسيقود الفريق خلال لقاء المصري بشكل طبيعي

وأعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعرض ييس توروب المدير الفني للفريق لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح طبيب الفريق ، أن حالة المدير الفني مطمئنة ويخضع حاليا لفحوصات وتحاليل شاملة لمزيد من الاطمئنان.

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، على استاد استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.