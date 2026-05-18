شيخ الأزهر: مستعدون لزيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء كازاخستان.. وتدريب الأئمة والوعاظ

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سفير كازاخستان لدى القاهرة، عسكر جينيس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف وجمهورية كازاخستان في المجالات العلمية والدعوية والثقافية.

تعزيز الحوار بين الأديان

وأكد الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بكازاخستان، والتي ترسخت من خلال أبناء كازاخستان الوافدين للدراسة في الأزهر، والزيارات المتبادلة للمشاركة في المؤتمرات والندوات، خاصة المؤتمر الدولي لقادة الأديان العالمية والتقليدية، والذي أصبح منصة عالمية مهمة لتعزيز الحوار بين الأديان.

تعزيز العلاقات مع كازاخستان

وأكد استعداد الأزهر لتعزيز العلاقات مع كازاخستان من خلال زيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء كازاخستان للدراسة بجامعة الأزهر، واستضافة أئمة كازاخستان للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصقل مهاراتهم في التعامل مع القضايا المعاصرة، كموقف الإسلام من قضايا التعايش الإيجابي وقضايا المرأة، وغير ذلك من القضايا المهمة.

مؤتمر الأديان التقليدية

من جانبه، هنأ السفير الكازاخي الإمام الأكبر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات والأعياد على فضيلته وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والأمان، ناقلًا تحيات الرئيس جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، لفصيلته وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، : «نشكر فضيلتكم على مشاركة الوفد المصري في شهر سبتمبر الماضي في مؤتمر الأديان التقليدية، كما نثمّن رعايتكم لطلاب كازاخستان، فالدراسة في جامعة الأزهر شرف كبير لأبناء كازاخستان».