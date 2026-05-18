بعد ضياع الكونفدرالية.. قرارات عاجلة داخل الزمالك

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك عدة قرارات عاجلة عقب خسارة لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، في محاولة لإعادة الاستقرار للفريق سريعًا.

التركيز على الدوري المصري

ويسعى الزمالك حاليًا للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري المصري، خاصة بعد ضياع البطولة الإفريقية في الأيام الماضية.

الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وقرر مسؤولو الزمالك غلق صفحة مباراة اتحاد العاصمة بشكل نهائي، والتركيز الكامل على المواجهة المقبلة أمام فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري

