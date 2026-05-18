نقل ييس توروب إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تعرض مدرب النادي الأهلي ييس توروب لوعكة صحية ونقله للمستشفى.



وكتب عبد الجواد عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"تعرض ييس توروب مدرب الأهلي لوعكة صحية ونقله للمستشفى".



يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، على استاد استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.