أكرم توفيق على رادار الأهلي مجددًا.. واتفاق مالي ينتظر الحسم

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب أكرم توفيق من أجل بحث إمكانية عودته لصفوف الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي خلال ظهوره في برنامج “الكرة مع فايق”،

أن الكابتن سيد عبد الحفيظ تواصل مع اللاعب بالفعل، وتمت مناقشة بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، مشيرًا إلى أن أكرم توفيق طلب ما يقارب مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 50 مليون جنيه، وهو ما يزال بعيدًا حتى الآن عن عرض النادي الأهلي.

وأضاف أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الطرفين، وفي حال الوصول لاتفاق نهائي بشأن المقابل المادي، فمن المنتظر أن يوقع اللاعب ويعود مجددًا إلى صفوف القلعة الحمراء.