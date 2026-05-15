عودة أكرم توفيق تقترب.. اتفاق متقدم بين اللاعب والأهلي

اقترب أكرم توفيق من ارتداء قميص النادي الأهلي مجددًا، بعدما شهدت المفاوضات بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء تطورات إيجابية خلال الأيام الماضية، وسط رغبة مشتركة في إنهاء الاتفاق بشكل رسمي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد الإعلامي جمال الغندور أن ملف عودة أكرم توفيق أصبح في مراحله المتقدمة، خاصة بعد حالة التقارب الكبيرة التي حدثت بين جميع الأطراف خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر بشأن العديد من البنود المهمة في الاتفاق.

جلسات مكثفة لحسم الاتفاق

وشهدت الفترة الماضية عدة جلسات جمعت أكرم توفيق مع سيد عبد الحفيظ، حيث تم خلالها مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بعودة اللاعب إلى صفوف الأهلي، سواء على المستوى الفني أو التعاقدي.

وبحسب التصريحات، فإن المفاوضات سارت بشكل إيجابي للغاية، خاصة مع تمسك الأهلي باستعادة خدمات اللاعب، في ظل حاجة الفريق إلى خبراته وقدراته الكبيرة في مركز خط الوسط، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد عليه في أكثر من مركز داخل الملعب.

الرتوش الأخيرة تفصل الأهلي عن الإعلان الرسمي

المصادر أكدت أن الاتفاق بين الطرفين أصبح قريبًا للغاية، بعدما تم التوصل إلى تفاهم حول عدد كبير من التفاصيل المهمة، ولم يتبق سوى بعض الرتوش النهائية التي يجري العمل على حسمها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تحرك الأهلي لإنهاء الصفقة سريعًا ضمن خطة تدعيم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية، خاصة مع ارتباط الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

وفي حال إنهاء كافة التفاصيل النهائية بنجاح، فمن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي خلال الفترة القريبة المقبلة، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة مع الفريق الذي شهد أبرز محطاته الكروية