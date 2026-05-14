مدرب الأهلي يستقر على الدفع بـ الشناوي أمام المصري بالدوري

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب المدير الفني للفريق للدفع بـ محمد الشناوي في حراسة مرمى الفريق أمام المصري البورسعيدي بالدوري المصري.

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدى بالجولة السابعة والاخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي حيث في حال الفوز مع تعثر الزمالك وبيراميدز يحقق الأحمر بطولة الدوري وفي حال تعثر بيراميدز فقط يتأهل الأحمر لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والمصري

وتنطلق المباراة يوم الاربعاء الموافق 20 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وتضم قائمة الفرق بمجموعة التتويج كلًا من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي وسموحة وإنبي