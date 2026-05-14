رئيس جامعة بني سويف يشهد عروضا مسرحية متميزة لطلاب قسم المسرح بـ"الأهلية"

شهد الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمشروعات الامتحانات العملية المقدمة من طلاب قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف، وذلك علي مسرح جامعة بني سويف الأهلية بشرق النيل، وسط حضور مميز وتفاعل جماهيري كبير مع العروض المسرحية التي عكست مواهب وإبداعات طلاب القسم.

جاءت الفعاليات تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتورعزة فاروق جوهري، عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عمر فرج، رئيس قسم المسرح والدراما.

جاء ذلك بحضورالأستاذ الدكتور حنان سليمان، نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية، والأستاذ الدكتور رشا عادل، عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية بجامعة بني سويف الأهلية، والأستاذ الدكتور رشا توفيق، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث،والأستاذ الدكتور جودة مبروك، رئيس قسم اللغة العربية والعميد الأسبق لكلية الآداب ، والاستاذ الدكتور هبه مصطفي محمد مصطفي وكيل كلية التربية والدكتور شريف ممدوح عضو هيئة تدريس بقسم الجغرافيا، والأستاذ محمد سليم، أمين عام جامعة بني سويف، والأستاذ جميل عادل، مدير الكلية، ومدير رعاية الشباب ، والعلاقات العامة بالكلية ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية الآداب، إلى جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين والطلاب والمهتمين بالحركة المسرحية.

وتضمن برنامج العروض تقديم خمسة أعمال مسرحية متنوعة هي: “انسوا هيروسترات”، و”ليلة مصرع كليوباترا”، و”يا آل عبس”، و”مش عيب عليك”، و”30 فبراير”، حيث تناولت العروض عددًا من القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة في إطار فني جمع بين الكوميديا والدراما والفانتازيا والتجريب المسرحي.

وأشاد الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، بالمستوى المتميز للعروض المسرحية وما قدمه طلاب قسم المسرح والدراما من أداء احترافي ورؤى إبداعية متميزة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل للأنشطة الفنية والثقافية باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه وقدراته الإبداعية.

ومن جانبها، أكدت الأستاذ الدكتورعزة جوهري، عميد كلية الآداب، حرص الكلية على دعم المواهب الطلابية وتشجيع الأنشطة الفنية والثقافية، مشيرةً إلى أن المسرح الجامعي يُعد منصة مهمة للتعبير عن القضايا المجتمعية وتنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على توظيف الفن في خدمة المجتمع.

وقد حظيت العروض بإشادة واسعة من الحضور، لما عكسه الطلاب من تميز في الأداء والإخراج والتوظيف الفني، إلى جانب قدرتهم على تقديم رسائل مجتمعية هادفة تعبر عن قضايا الهوية والاغتراب وتأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية والقيم المجتمعية.