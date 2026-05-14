السكان والتنمية: تحديات الحاضر وفرص المستقبل ندوة علمية بآداب بني سويف

عقد قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب – جامعة بني سويف، اليوم، ندوة علمية بعنوان “السكان والتنمية: تحديات الحاضر وفرص المستقبل”،ضمن أنشطة وفعاليات القسم، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنظيم الدكتور جمال عبد المطلب رئيس قسم الدراسات السكانية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حوتة حسين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالكلية، في إطار اهتمام الكلية بمناقشة القضايا المجتمعية والتنموية المعاصرة.

وتحدثت نجلاء الصاوي، مدير المجلس القومي للسكان بمحافظة بني سويف، عن الجهود التوعوية والمبادرات التي ينفذها المجلس لنشر الوعي بالقضايا السكانية والصحية، ودور الأسرة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتنمية.

كما تحدث محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان بمحافظة بني سويف، حول التحديات السكانية الراهنة، وأهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية في دعم خطط الدولة لمواجهة تلك التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الحضور من خلال المناقشات وطرح الأسئلة حول القضايا السكانية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التنمية البشرية والاستثمار في بناء الإنسان.

وأكدت الدكتور عزة جوهري، عميد الكلية، حرص كلية الآداب على تنظيم الندوات العلمية والتوعوية التي تسهم في رفع الوعي بالقضايا المجتمعية المهمة، وتعزز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



