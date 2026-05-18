تطورات مثيرة تعقد أزمة أشرف داري مع الأهلي.. ماذا حدث؟

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي، أن اللاعب المغربي أشرف داري يرى أنه تعرض للظلم خلال تجربته مع النادي الأهلي، رغم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه الحالي وعدم تعرضه لإصابات خلال الفترة الماضية.

وأوضح شوقي خلال تصربحات تلفزيونية "أن اللاعب كان قريبًا من الاستمرار مع ناديه السويدي كالمار، إلا أنه خلال الساعات الأخيرة أبلغ مسئولي النادي بعدم رغبته في مواصلة التجربة، في تطور مفاجئ قد يفتح الباب أمام عودته إلى الأهلي.

وأضاف أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو الوصول إلى تسوية بين اللاعب والنادي الأهلي تمهيدًا لرحيله، خاصة في ظل رفضه لفكرة الإعارة مجددًا، مقابل عدم وجود رغبة واضحة من إدارة الأهلي في استمراره مستقبلًا.

وأشار إلى أن داري يتبقى له موسمان في عقده مع الأهلي، يحصل خلالهما على راتب يقدر بمليون دولار سنويًا.