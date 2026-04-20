الأهلي يعرض بيع أشرف داري إلى كالمار السويدي مقابل 750 ألف يورو

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن تفاصيل بند بيع المدافع أشرف داري إلى نادي كالمار السويدي، مؤكدًا أن النادي السويدي يمتلك أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري، وفقًا لبنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن قيمة تفعيل بند الشراء تبلغ 750 ألف يورو، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي لا تمانع في إتمام الصفقة، في ظل وجود رغبة داخل النادي في رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف أن الأهلي يستعد للتواصل مع مسؤولي كالمار السويدي خلال الفترة القادمة، لعرض تفعيل بند الشراء بشكل رسمي، تمهيدًا لحسم الصفقة وإنهاء الإجراءات قبل بداية الموسم الجديد.