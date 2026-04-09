لاعب الأهلي .. أشرف داري يتسبب في خسارة فريقه بالدوري السويدي

ظهر الدولي المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي المعار إلى كالمار السويدي، في تشكيل فريقه خلال الجولة الأولى من الدوري السويدي، أمام فريق فيستيروس.

وكتبت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عبر حسابها على فيسبوك: "بداية غير موفقة.. أشرف داري يظهر لأول مرة في الدوري السويدي"، حيث تواجد في التشكيل الأساسي لفريق كالمار خلال مواجهة فيستيروس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وأضافت أن اللاعب ارتكب خطأً أدى إلى تسجيل هدف في مرماه، ما ساهم في خسارة فريقه في ضربة بداية الدوري، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 75، بعد مشاركته أساسيًا في اللقاء.

رحيل أشرف داري

أعلن نادي كالمار السويدي الاتفاق مع الأهلي لضم المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورغم أن عقد اللاعب مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028، قررت إدارة النادي رفع اسمه من القائمة لإتاحة الفرصة لتسجيل لاعب أجنبي جديد، ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق للموسم الجاري.

وأكدت مصادر إن الأهلي قرر الالتزام بدفع ثلثي راتب أشرف داري مع نادي كلمار السويدي اللي انتقل إليه على سبيل الإعارة عشان يسهّل إمكانية رحيله، مع وجود بند بإمكانية الانتقال بشكل نهائي.. والنادي الأهلي لم يحصل على أي مقابل مادي من الصفقة