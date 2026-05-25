مطالب برلمانية بتعميم تجربة محافظة القاهرة لإنشاء ملاجئ للكلاب الضالة

ثمن النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، التحرك الجاد الذي يقوم به الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بشأن إنشاء شلتر متكامل لإيواء الكلاب الضالة بمدينة التبين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا حضاريًا ومتوازنًا للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام في الشارع المصري.

وأكد " أمين " في بيان له أصدره اليوم أن إعلان محافظة القاهرة إقامة الشلتر بالتعاون مع وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطري، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان، يعكس وجود رؤية علمية وإنسانية متكاملة تحقق هدفين رئيسيين؛ أولهما حماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة، وثانيهما احترام مبادئ الرفق بالحيوان والحفاظ على التوازن البيئي.

وطالب عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة إلى جميع المحافظين على مستوى الجمهورية لتعميم تجربة محافظة القاهرة، ووضع خطة قومية متكاملة لإنشاء ملاجئ وشلترات نموذجية للكلاب الضالة داخل المحافظات، وفق أسس علمية وبيطرية حديثة، بدلًا من الحلول العشوائية أو المؤقتة التي أثبتت عدم جدواها.

كما دعا النائب أشرف أمين وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض إلى التنسيق الفوري مع المحافظات ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، من أجل إعداد تصور تنفيذي موحد لتطبيق التجربة، مع توفير الدعم الفني والمالي اللازم، وتشجيع مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في الإدارة والرعاية مشدداً على أن ملف الكلاب الضالة لم يعد يحتمل التأجيل أو التعامل التقليدي، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الحوادث والمخاطر المرتبطة به.

وأكد أن الدولة المصرية قادرة على تقديم نموذج متوازن يجمع بين الأمن الإنساني والتحضر واحترام الحياة مشيراً الى أن ما فعلته محافظة القاهرة يجب أن يتحول فورًا إلى مشروع قومي على مستوى الجمهورية، لأن حماية المواطن والحفاظ على صورة الدولة الحضارية مسئولية لا تقبل البطء أو التردد، وعلى الجميع التحرك الآن قبل أن تتحول الأزمة إلى خطر أكبر يهدد الشارع المصري بأكمله.