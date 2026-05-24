الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ القليوبية يتفقد قطعة أرض مقترحة لإنشاء شلتر متكامل لإيواء الكلاب الضالة بالخانكة

إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، قطعة أرض بمدينة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة مقترح إقامة شلتر متكامل بها لإيواء الكلاب الضالة، وذلك في إطار توجهات الدولة للتعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مع تطبيق معايير الرفق بالحيوان.


وأكد المحافظ خلال الجولة أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء شلترات متخصصة بمختلف المدن، بهدف الحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع وتوفير الرعاية البيطرية المناسبة لها تحت إشراف مديرية الطب البيطري، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق أساليب التعامل الإنساني مع الحيوانات.
وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ أيضاً تنفيذ شلتر آخر بمدينة العبور، وذلك في إطار التوسع الجغرافي لتغطية مختلف قطاعات المحافظة وتقليل الضغط على أي موقع منفرد، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتحقيق الاستجابة الفورية للحالات بمختلف المدن والمراكز، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التعامل مع الحيوانات الضالة على مستوى المحافظة بالكامل.
وخلال تفقده للموقع المقترح، اطلع المحافظ على المساحة والتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، حيث كانت المساحة المخصصة للشلتر تبلغ 333 متراً مربعاً من إجمالي مساحة قطعة الأرض البالغة 1133 متراً مربعاً، إلا أن المحافظ وجه بزيادة المساحة المخصصة للمشروع لتصل إلى 765 متراً مربعاً، بما يضمن استيعاب الأعداد المستهدفة من الكلاب الضالة على مستوى المحافظة بالكامل، وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمشروع مستقبلاً.


كما وجه المحافظ بسرعة تمهيد شبكة الطرق المؤدية للشلتر وربطه بالشوارع والمحاور الرئيسية، بما يسهم في سهولة الوصول إليه ودعم منظومة التشغيل والخدمات المقدمة داخله.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعامل مع الحيوانات الضالة بشكل حضاري ومنظم، وفقاً للاشتراطات البيئية والبيطرية المعتمدة.
وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إعداد التصورات الفنية والتنفيذية الخاصة بالمشروع، مع مراعاة توفير أماكن إيواء وتجهيزات مناسبة تضمن الرعاية الكاملة للحيوانات داخل الشلتر، إلى جانب تطبيق منظومة التعقيم والتطعيم بما يتماشى مع خطة الدولة لمكافحة مرض السعار والحفاظ على الصحة العامة.
وفي ختام الجولة، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة الحياة للمواطنين والتعامل مع المشكلات المجتمعية بأساليب علمية وحضارية، مشيراً إلى أن إنشاء شلتر لإيواء الكلاب الضالة يأتي في إطار جهود المحافظة لتحقيق بيئة أكثر أماناً وتنظيماً بمختلف المدن والمراكز.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، والمهندسة حسناء سعيد مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

