رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد كنترول الابتدائية ويشدد على الدقة والشفافية في أعمال التصحيح

تفقد فضيلة الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الأحد، أعمال كنترول الشهادة الابتدائية الأزهرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنطقة والاطمئنان على انتظام أعمال الرصد والمراجعة، تمهيدًا لإعلان النتائج بصورة دقيقة ومنضبطة.

وخلال جولته التفقدية، تابع فضيلته انتظام العمل داخل الكنترول، واطمأن على تهيئة الأجواء المناسبة للعاملين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة وتحري العدالة الكاملة في مراجعة ورصد الدرجات، حفاظًا على حقوق الطلاب وتقديرًا لجهودهم طوال العام الدراسي.



وأكد فضيلة الشيخ مجدي أتى أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال الكنترول، مع مراعاة السرية التامة أثناء مراحل المراجعة والرصد، بما يحقق الشفافية والانضباط داخل المنظومة الامتحانية، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة دون تسرع، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية أن هذه المتابعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية، وفي إطار حرص المنطقة على الارتقاء بمنظومة العمل الامتحاني وتحقيق أعلى درجات الجودة والدقة في جميع مراحل الكنترول والتصحيح.