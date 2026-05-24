محافظ القليوبية يتفقد مجازر الخانكة والقلج للوقوف على استعدادات استقبال عيد الأضحى

واصل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولاته الميدانية اليوم، الأحد، لتفقد عدد من المجازر التابعة للمحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال الأضاحي، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المجازر وتقديم خدمات آمنة وحضارية للمواطنين وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية والبيطرية.



واستهل المحافظ جولته بتفقد مجزر قرية القلج اليدوي التابع لمركز ومدينة الخانكة، والذي يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 رأساً يومياً، حيث تابع آلية وسير العمل داخله للوقوف على مستوى الأداء ومدى جاهزية المجزر لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ قطعة أرض مجاورة للمجزر، والتي تم البدء بالفعل في إجراءات ضمها للمجزر، تمهيداً لتطويره بالكامل وتحويله إلى مجزر نصف آلي حديث، بما يساهم في مضاعفة طاقته الاستيعابية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال التطوير خلال أربعة أشهر، في إطار توجه الدولة نحو تحديث المجازر ورفع كفاءتها التشغيلية.

وعقب ذلك، توجه لتفقد مجزر الخانكة النصف آلي، والذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 5 آلاف متر مربع، حيث أكد المحافظ أن المجزر بالكامل يخضع لأعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة تشمل العنبرين والمبنى الإداري، بما يسهم في تحسين منظومة العمل وزيادة القدرة التشغيلية للمجزر.

وشملت الجولة المرور على العنبر الأول المكون من ثلاثة خطوط ذبح حديثة بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ذبيحة في الساعة، كما تفقد المحافظ العنبر الثاني الجاري العمل به حالياً، والذي يتكون أيضاً من ثلاثة خطوط ذبح، موجهاً بتكثيف الأعمال ومضاعفة نسب التنفيذ فور الانتهاء من موسم عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال والتسليم النهائي بنهاية العام الجاري.

وفي ختام جولته، وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة لاستقبال موسم العيد، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات أولاً بأول، لضمان الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الميدانية كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والدكتور هاني شمس الدين، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.