للحفاظ على صحة المواطنين.. محافظ القليوبية يدرس تغطية مصرف البلبيسي بالقلج

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمصرف البلبيسي بمنطقة القلج، وذلك لدراسة مقترح ردم وتغطية الجزء الواقع بنطاق محافظة القليوبية من المصرف، والذي يأتي ضمن مشروع أشمل يمتد معظمه داخل نطاق محافظة القاهرة، في ضوء توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المصارف غير المستغلة وتحويلها إلى محاور مرورية ومتنفسات حضارية تسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري بالمناطق السكنية.



وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب الأهالي، للحد من التلوث البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي العام، إلى جانب استغلال المساحات الناتجة عن أعمال التغطية والردم في توسعة الطرق وربط المحاور المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطة الدولة للتطوير الحضاري وتحسين جودة الحياة.

وخلال تفقده للموقع، وجه المحافظ بضرورة تفعيل منظومة النظافة بالمنطقة بشكل حاسم، من خلال التشديد على الجمع السكني للقمامة من المنازل مباشرة، وعدم إلقاء أي مخلفات بالمصرف لحين الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بأعمال الردم والتغطية، حفاظاً على المظهر الحضاري والصحة العامة، وضمان تنفيذ المشروع وفق الاشتراطات البيئية والهندسية المعتمدة.



كما وجه محافظ القليوبية بوضع صناديق قمامة كبيرة على جانبي المصرف كحل مؤقت لحين تفعيل منظومة الجمع السكني للمخلفات بشكل كامل، للحد من ظاهرة إلقاء القمامة بالمصرف والحفاظ على البيئة والصحة العامة.



كما وجه محافظ القليوبية رئيس المدينة بفحص المنطقة والتأكد من عدم وجود أي مصانع تقوم بتصريف مخلفاتها داخل المصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف حماية المجاري المائية والحفاظ على البيئة بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية والمحاور المرورية الجديدة