قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ 10 آلاف جنيه
بمشاركة حمزة عبد الكريم.. شباب برشلونة يتقدم على ريال مدريد بنهائي كأس الأبطال
بعد إصابة جنود إسرائيليين في لبنان.. تل أبيب تطور حلولا عاجلة ضد مسيّرات حزب الله
تسريبات تكشف بنود اتفاق ترامب وإيران.. وملف النووي مؤجل
«الصحة» تنصح المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بـ «الإيبولا»
برلمانية: كلمة الرئيس باحتفال يوم إفريقيا عكست قيادة مصر لتعزيز الوحدة القارية
رفع الاستعدادات بالمحافظات.. التنمية المحلية تعلن خطة استقبال عيد الأضحى
للحفاظ على صحة المواطنين.. محافظ القليوبية يدرس تغطية مصرف البلبيسي بالقلج
شباب برشلونة يسجل الهدف الأول في مرمى ريال مدريد بنهائي كأس الأبطال
وزير الخارجية: الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يراعي شواغل جميع الأطراف
غرفة المنشآت الفندقية: إشغال سياحي يقترب من 100% مع عيد الأضحى
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للحفاظ على صحة المواطنين.. محافظ القليوبية يدرس تغطية مصرف البلبيسي بالقلج

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمصرف البلبيسي بمنطقة القلج، وذلك لدراسة مقترح ردم وتغطية الجزء الواقع بنطاق محافظة القليوبية من المصرف، والذي يأتي ضمن مشروع أشمل يمتد معظمه داخل نطاق محافظة القاهرة، في ضوء توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المصارف غير المستغلة وتحويلها إلى محاور مرورية ومتنفسات حضارية تسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري بالمناطق السكنية.


وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب الأهالي، للحد من التلوث البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي العام، إلى جانب استغلال المساحات الناتجة عن أعمال التغطية والردم في توسعة الطرق وربط المحاور المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطة الدولة للتطوير الحضاري وتحسين جودة الحياة.
وخلال تفقده للموقع، وجه المحافظ بضرورة تفعيل منظومة النظافة بالمنطقة بشكل حاسم، من خلال التشديد على الجمع السكني للقمامة من المنازل مباشرة، وعدم إلقاء أي مخلفات بالمصرف لحين الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بأعمال الردم والتغطية، حفاظاً على المظهر الحضاري والصحة العامة، وضمان تنفيذ المشروع وفق الاشتراطات البيئية والهندسية المعتمدة.


كما وجه محافظ القليوبية بوضع صناديق قمامة كبيرة على جانبي المصرف كحل مؤقت لحين تفعيل منظومة الجمع السكني للمخلفات بشكل كامل، للحد من ظاهرة إلقاء القمامة بالمصرف والحفاظ على البيئة والصحة العامة.


كما وجه محافظ القليوبية رئيس المدينة بفحص المنطقة والتأكد من عدم وجود أي مصانع تقوم بتصريف مخلفاتها داخل المصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف حماية المجاري المائية والحفاظ على البيئة بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية والمحاور المرورية الجديدة

القليوبية محافظ القليوبية جولة تفقدية الخانكة محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

سعر الدولار

قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي

ترشيحاتنا

أحمد حجازي

أحمد حجازي تحت أنظار إتحاد جدة .. تفاصيل

منتخب مصر للناشئين

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للناشئين

شوبير

أحمد شوبير: الأهلي والزمالك لا يمنحان الشباب فرصتهم

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

تكثيف الحملات الرقابية على المجازر ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم استعداداً لعيد الأضحى بالشرقية

لحوم
لحوم
لحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد