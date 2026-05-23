الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ القليوبية يفتتح معرضاً لبيع الخضار واللحوم بالقناطر الخيرية

إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، معرضاً لبيع الخضار واللحوم بمدينة القناطر الخيرية، لخدمة أهالي المحافظة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصاً على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.


وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث تعتمد المبادرة على طرح "كرتونة" متكاملة من السلع الأساسية بسعر مخفض يبلغ 400 جنيه فقط، بهدف التخفيف عن الأسر المصرية قبل العيد.


وتم تجهيز وطرح 1000 كرتونة للبيع المباشر للجمهور، وتحتوي الكرتونة الواحدة على: كيلو لحمة – 2 كيلو طماطم – 2 كيلو أرز – كيلو بصل – كيلو بطاطس – كيلو خيار.


وأكد محافظ القليوبية خلال جولته أن المحافظة تدعم بقوة جميع المبادرات المجتمعية والحزبية التي تستهدف رفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم جهود الدولة، خاصة خلال المواسم والأعياد.


وفي ختام الزيارة، وجه المحافظ باستمرار ضخ الكراتين لتلبية احتياجات المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية من التموين والأجهزة المختصة لضمان الالتزام بالأسعار المُعلنة والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
