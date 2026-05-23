تموين الإسكندرية: ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر

أصدر المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشدده بتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق شنت إدارة تموين غرب والجمرك حملة مكبرة استهدفت ثلاجات حفظ المواد الغذائية والأسواق بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية بحيازتها كميات كبيرة من اللحوم والكبدة المستوردة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووفقا لبيان المديرية تم ضبط 100 كرتونة لحوم مستوردة، وزن الكرتونة الواحدة 20 كيلو جرام، بإجمالي 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، و100 كرتونة كبدة مستوردة، وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جراما، بإجمالي طن و400 كيلو جرام كبدة مستوردة مجهولة المصدر.

وأكدت مديرية التموين بالإسكندرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والثلاجات ومحال بيع اللحوم، لضبط المخالفات والتصدي لأي محاولات لطرح سلع مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات