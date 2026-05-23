شباب موهوبون .. أحمد موسى عن شارع الفن: عندنا صناعات وحرف تراثية مصرية فريدة

علق الإعلامي أحمد موسى، على قيامه بجولة في شارع الفن في وسط المدينة برفقة وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أعمال التطوير في القاهرة ووسط المدينة تنتهي في 30 يونيو المقبل ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أثناء زيارتنا إلى شارع الفن رأينا وفد سياحي إسباني ويتم العمل على تطوير الفنادق المتواجدة في وسط المدينة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا صناعات وحرف تراثية مصرية فريدة ورأينا مواهب كثيرة في شارع الفن ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" راينا شباب وبنات خريجين من كلية فنون جميلة ويقومون بعرض إبداعاتهام في وسط القاهرة ".



