مصرع سيدة وإصابة رجل في حادث تصادم ربع نقل وتوكتوك بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب رجل في اصطدام توكتوك و سيارة ربع نقل أمام المدرسة الثانوية التجارية بقرية المحمودية بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام توكتوك وسيارة ربع نقل أمام المدرسة الثانوية التجارية بقرية المحمودية بدكرنس ما أدى إلى مصرع سيدة واصابة رجل .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع فوزيه كمال حسن حسن65عاما واصابة حاتم السيد محمد السيد 44 عاما بجرح قطعي عميق بالكتف الأيسر وخلع بالكتف الايسر واشتباه ما بعد الارتجاج.



تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى دكرنس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.