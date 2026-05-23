اصطدام موتوسيكل بأخر... إصابة 3 أشخاص في حادث بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص باصابات متفرقه اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بأخر بالمنطقة الصناعية بجمصه بمحافظة الدقهلية، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بأخر بالمنطقة الصناعية بجمصه عند البوابة الثالثة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من الطنطاوى احمد الطنطاوى احمد 46 عاما مقيم الكوم الاحمر بلقاس بكسر بالقدم اليمنى وسحجات بالوجه وعلى عبد الله ابراهبم على 36 عاما مقيم الكوم الاحمر بلقاس

سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وحسن ويحيى غريب عبد اللطيف 20 عاما مقيم الكوم الاحمر أيضا بلقاس وأصيب كسر بالقدم اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق