محافظ الدقهلية: متابعة يومية للأسعار والتخفيضات بمعرض السلع الغذائية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استمرار المتابعة اليومية لعمل المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، والتخفيضات على السلع الغذائية، مؤكدا أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن إنشاء المعارض الدائمة تهدف إلى توفير مستلزمات البيت من السلع الغذائية في مكان واحد، مؤكدا على وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات أسعار اللحوم، والخضراوات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى وجود منفذ لبيع الخبز المدعم بالمعرض يعمل يوميا من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا أو حتى نفاذ الكمية لصرف حصص الخبز المدعم بالمعرض، كما تباع اللحوم بأسعار مخفضة، والأسماك التي تبدأ من 50 جنيه وعروض على البيض الأبيض والأحمر بأسعار تنافسية، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز.

وشدد على محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتنسيق مع علي حسن مدير مديرية التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة، لمتابعة أسعار السلع الغذائية المخفضة بالمعرض والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتوفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة العالية.