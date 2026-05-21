محافظ الدقهلية يتابع حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي غرب

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، أعمال حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بشوارع، عبد السلام عارف، سكة سندوب، ميدان سندوب، الشيخ حسانين، السلخانة، العباسي، شارع بورسعيد، الجلاء، شارع جيهان، الترعة، أحمد ماهر، سامية الجمل، وذلك بنطاق حي غرب المنصورة.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات، وضبط والتحفظ على، ميكروفونين، ولوحة بأربع سماعات، وسماعتين كبيرتين، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة.

شارك في الحملة كل من، العقيد عقل صالح، مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، والعقيد صلاح نعيم، وكيل الإدارة، وفريق عمل شرطة المرافق، كما شارك من الجانب التنفيذي،

محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، سهام صلاح، نائب رئيس الحي، وليد عبادة مدير قسم الإشغالات، محمد عادل، وعلي القناوي، وعبد الفتاح خيرة من فريق عمل قسم الإشغالات بالحي.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.

وأكدعلى استمرار تواجد الحملات المشتركة من شرطة المرافق ومباحث المرافق ومسؤولي الحي وإدارة الإشغالات بنطاق مدينة المنصورة، لضمان دوام الانضباط وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.