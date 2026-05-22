رعب إيبولا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بسبب تفشي الفيروس في الكونغو

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الجمعة أن وضع فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مثير للقلق البالغ.

فيروس إيبولا في الكونغو

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في بيان إنه حتى الآن، تم تأكيد 82 حالة إصابة، مع سبع وفيات مؤكدة لكننا نعلم أن الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية أوسع نطاقًا بكثير.

وأشار أدهانوم، إلى أن هناك الآن ما يقرب من 750 حالة مشتبه بها و177 حالة وفاة مشتبه بها، وهذه الأرقام تتغير مع تحسن جهود المراقبة والفحوصات المخبرية، إلا أن العنف وانعدام الأمن يعيقان الاستجابة.

وأوضح أنه تم نشر كوادر إضافية من منظمة الصحة العالمية في إيتوري، بؤرة تفشي المرض، لدعم المجتمعات المتضررة.

ولفت إلى أن الوضع في أوغندا مستقر حاليًا، مع حالتي إصابة مؤكدتين وحالة وفاة واحدة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة أو وفيات جديدة، مؤكدا على دعم الحكومة في جهودها الوقائية والتصدية.