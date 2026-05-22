"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي

شاركت مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2026، والذي يوافق 22 مايو من كل عام، تحت شعار "العمل المحلي ذو التأثير العالمي" ، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ – مونتريال”.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التنوع البيولوجي يمثل أحد أهم مقومات استدامة الموارد الطبيعية ودعم جهود التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، من خلال التوسع في برامج صون المحميات الطبيعية، والحفاظ على الأنواع المهددة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.



وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن شعار هذا العام يعكس أهمية الدور الذي تقوم به المجتمعات المحلية والمبادرات الوطنية في إحداث تأثير عالمي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مواجهة التحديات البيئية الحالية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، من أجل الحفاظ على النظم البيئية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.



وأشارت د. منال عوض إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بعد تحديثها خلال شهر مارس الماضي، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي، حيث تضمنت الاستراتيجية 21 هدفًا وطنيًا لحماية التنوع البيولوجي، من أهمها تعزيز الاستخدام المستدام للموارد، ودعم مشاركة المرأة والمجتمعات المحلية، وتطوير نظم الرصد والتقييم، كما تهدف الاستراتيجية إلى صون التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية في مصر وإدارتها بشكل مستدام، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة، وترتكز على حماية الأنظمة البيئية والأنواع المهددة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد والسياحة البيئية، إلى جانب تحقيق العدالة في تقاسم المنافع والموارد الجينية، والحد من التلوث ومكافحة الأنواع الغازية، والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ، ودعم البحث العلمي والتوعية البيئية والاقتصاد الأخضر .



وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر مستمرة في تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات البيئية التي تستهدف دمج التنوع البيولوجي في خطط التنمية، إلى جانب دعم السياحة البيئية والاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، ورفع الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ودورها في دعم الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي.



كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على تعزيز حملات التوعية البيئية ونشر الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، لتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية التنوع البيولوجي، باعتباره مسؤولية مشتركة وأحد الركائز الأساسية للحفاظ على مستقبل أكثر استدامة.



وأشارت د. منال عوض إلى الأنشطة التي تنفذها الوزارة عبر منصاتها الرقمية للاحتفال باليوم، والمتمثلة في نشر عدد من الرسائل والمواد التوعوية والفيديوهات التعريفية والإنفوجرافات الخاصة بأهمية التنوع البيولوجي ودور المواطنين في الحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب التعريف بجهود الوزارة في مجال صون الطبيعة وحماية المحميات الطبيعية والأنواع المهددة بالانقراض، وأهمية النظم البيئية في حياتنا، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في تبني الممارسات البيئية المستدامة.



وجدير بالذكر أن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي يُحتفل به في 22 مايو من كل عام، بهدف رفع الوعي العالمي بأهمية التنوع البيولوجي ودوره الحيوي في دعم الحياة على كوكب الأرض، حيث أقرت الأمم المتحدة الاحتفال بهذه المناسبة تخليدًا لاعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992، ويُعد هذا اليوم فرصة لتعزيز الجهود الدولية والوطنية لحماية النظم البيئية والأنواع المختلفة، والتأكيد على أهمية الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته

كما تُعد اتفاقية التنوع البيولوجي إحدى الاتفاقيات البيئية الدولية الرئيسية التي تم اعتمادها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية “قمة الأرض” بمدينة ريو دي جانيرو عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1993، وتهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بصورة عادلة ومنصفة، وتضم الاتفاقية في عضويتها ما يقرب من 196 دولة حول العالم.