محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ناصر في افتتاح مسجد عبد الحميد مهران ببني عدي

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، في افتتاح مسجد عبد الحميد مهران بقرية بني عدي التابعة لدائرة المركز، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لرفع كفاءة المساجد وإعمار بيوت الله .

وعقب الافتتاح،أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 200 متر، حيث شملت أعمال التطوير والإحلال والتجديد إعادة تأهيل المسجد بالكامل ورفع كفاءته،وذلك بحضور الشيخ خميس محمد قياتي مدير إدارة أوقاف ناصر، محسن عيد سكرتير الوحدة المحلية د، فاروق الديري رئيس قرية بني عدي، إلى جانب القيادات الطبيعية وأهالي القرية.