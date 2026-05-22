ملابسات خناقة السماكين والجزارين بالأسلحة البيضاء في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم بائع أسماك وشقيقه، وطرف ثان يضم جزارًا ونجل عمه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وتطورت المشاجرة إلى تراشق بالحجارة وتبادل السباب، مع التلويح بأسلحة بيضاء دون وقوع إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم سلاحان أبيضان مستخدمان في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.