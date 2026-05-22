سائق موتوسيكل يدهس 4 طالبات أمام كلية تجارة جامعة القاهرة

شهد محيط كلية التجارة بجامعة القاهرة حالة من الاستنفار، بعدما تعرضت 4 طالبات لحادث دهس أمام بوابة الكلية أثناء خروجهن من الجامعة، إثر اصطدام دراجة نارية بهن، ما تسبب في إصابتهن بإصابات متفرقة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط قائدها.





تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام كلية التجارة بجامعة القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.



وتبين من التحريات أنه أثناء قيادة الطالب «ا.ع.ع»، 22 عامًا، والمقيد بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، ويقيم بمنطقة بولاق الدكرور، دراجته النارية، اصطدم بـ4 طالبات أثناء خروجهن من الجامعة.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: دعاء فخر الدين، 19 عامًا، طالبة بكلية تربية طفولة ومقيمة بالأميرية، وخلود عبد القادر، 20 عامًا، ومقيمة بالوراق، ودعاء أشرف، 20 عامًا، ومقيمة بكرداسة، وجنى محمد، 20 عامًا، ومقيمة بمصر الجديدة.



وكشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابة الطالبات بسحجات وكدمات متفرقة، فيما تعرضت إحداهن لشرخ بالقدم اليسرى، وتم نقلهن إلى مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مؤكدًا أن الحادث وقع دون قصد، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.