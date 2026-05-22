قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد يهدد صحتك.. وهذه الكمية آمنة يوميًا
مشهد أبكى المتابعين.. حاج سوري يدعو لمصر أمام الكعبة تقديرا لمواقفها خلال الأزمة
شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
ملابسات خناقة السماكين والجزارين بالأسلحة البيضاء في البحيرة
رسميا.. مانشستر يونايتد يمدد عقد مدربه كاريك حتى 2028
حكم من سافر للحج وقبل وقفة عرفات دخل المستشفى ولم يتمكن من الصعود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف في أسبوع.. تنفيذ 34,874 نشاطًا دعويًّا وتوعويًّا بالمحافظات

درس ديني
درس ديني
محمد شحتة

شهد الأسبوع من السبت 16 مايو 2026م حتى الجمعة 22 مايو 2026م تنفيذ برنامج دعوي وتوعوي مكثف، في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني الرشيد بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة الدعوية والعلمية والتثقيفية.

وشهد الأسبوع إقامة (628) مجلسًا للفقه بعدد (6) مديريات، هي: محافظة مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، السويس، إلى جانب إقامة (26) مجلسًا للفقه للواعظات بعدد (9) مديريات، هي: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، البحيرة، المنيا، محافظة مطروح.

دروس أئمة الأوقاف في المساجد

كما شهد تنفيذ (3,292) درسًا منهجيًا للأئمة بجميع المديريات، و(89) درسًا منهجيًا للواعظات بعدد (13) مديرية، هي: القاهرة، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، الفيوم، الإسكندرية، كفر الشيخ.

وفي إطار الاهتمام ببناء وعي النشء، جرى تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل في عدد (20,880) مسجدًا يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، إلى جانب إقامة أسبوع ثقافي بمديرية أوقاف القاهرة.

كما تضمن النشاط الدعوي إقامة (27) ندوة علمية كبرى بالمديريات الإقليمية، إلى جانب عقد (630) ندوة علمية يوم الاثنين بعد صلاة المغرب بمديريات: محافظة مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، السويس.

وشمل البرنامج الدعوي إقامة (2,036) منبرًا ثابتًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، فضلًا عن عقد (383) مجلسًا علميًّا بجميع المديريات الإقليمية، عدا المديريات الحدودية.

وفي إطار التعاون المؤسسي، أُقيمت ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، كما جرى تنظيم قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية يوم الجمعة الموافق 22 / 5 / 2026م، إلى جانب تنظيم (26) قافلة دعوية للواعظات بالمديريات الإقليمية بمشاركة (100) واعظة.

كما تتواصل القوافل الدعوية بالمناطق النائية والحدودية بمحافظات: محافظة مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الوادي الجديد، إضافة إلى تنظيم قافلة دعوية بالمناطق المستهدفة «المناطق الحمراء».

وشهد الأسبوع إقامة مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى بعدد (2,121) مسجدًا، إلى جانب تنفيذ برنامج «المساجد المحورية» بعدد (3,511) مسجدًا بجميع المديريات الإقليمية.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة، جرى تنفيذ قوافل الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية بعدد (1,013) قافلة بجميع المديريات، كما أُقيمت قوافل الرحمة والمواساة بعدد (12) قافلة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي بالمديريات الإقليمية.

كما جرى تنفيذ (80) ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية بجميع المديريات الإقليمية، و(120) ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالمديريات الإقليمية.

ويجري التنسيق مع المديريات الإقليمية بشأن الاختبارات الأولية للموسم الثاني من «دوري النجباء»، في إطار الاهتمام برعاية النشء وتنمية قدراتهم العلمية والثقافية والدعوية.

الأوقاف قوافل دعوية دروس دينية الوعي الديني الأنشطة الدعوية مساجد الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

شباب ورياضة بني سويف

قافلة رياضية بقرية منشأة الأمراء ضمن المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا

تامين صحي بني سويف

رفع كفاءة التشغيل والطوارئ بالتأمين الصحي في بني سويف خلال العيد

صحة بني سويف

صحة بني سويف: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال احتفالات عيد الأضحى

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد