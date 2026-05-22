الأوقاف تواصل إحياء العشر من ذي الحجة من مسجد الإمام الحسين

واصلت وزارة الأوقاف، لليوم الرابع على التوالي، فعاليات إحياء ليالي العشر الأُوَل من ذي الحجة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، بمشاركة نخبة من القراء والمبتهلين والعلماء، وسط أجواء إيمانية عامرة بالذكر والتلاوة والابتهال، وإقبال كبير من رواد المسجد ومحبي الاستماع إلى القرآن الكريم والابتهالات والدروس الوعظية، في مشهد يعكس تعلُّق الجمهور بنفحات هذه الأيام المباركة، وحرصه على التزوُّد من معانيها الإيمانية والروحية.

«مفهوم القدسية من خلال فريضة الحج»

وشهد اللقاء الرابع، محاضرةً للدكتور إبراهيم شعبان مرشدي - مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة، تحت عنوان: «مفهوم القدسية من خلال فريضة الحج»، وقدَّم اللقاء الشيخ أيمن منصور - إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، فيما افتتح فعالياته القارئ الشيخ أحمد سيد رشاد، واختُتم بابتهال ديني قدَّمه المبتهل محمد عبدالسلام الحسيني، وذلك ضمن البرنامج الدعوي والتثقيفي الذي تنظمه الوزارة خلال هذه الأيام المباركة.

المشاركون في الفعاليات

وحضر الفعاليات الدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد الصغير إسماعيل - مدير إدارة المقارئ بوزارة الأوقاف، والشيخ خميس أبو عيد - عضو الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، والشيخ عمر عبد العزيز - عضو الإدارة العامة لشئون القرآن، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن - مدير إدارة الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة.

ونقلت قناة الحياة شعائر صلاة العشاء على الهواء مباشرةً من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، في إطار التعاون الإعلامي الهادف إلى نشر الأجواء الإيمانية، وتعظيم الاستفادة من نفحات هذه الأيام المباركة، وترسيخ القيم الروحية والإيمانية لدى الجمهور.