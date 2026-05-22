أوقاف كفر الشيخ: حضور وتفاعل كبير مع مقارئ الجمهور لتعليم وإتقان التلاوة| صور

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ عقد فعاليات «مقارئ الجمهور» بالإدارات التابعة لها؛ في إطار المتابعة المستمرة لترسيخ الإتقان في تلاوة كتاب الله، وضبط أحكام التجويد، سعيًا إلى إحياء سنة الإقراء والإجازة بالسند المتصل.

وشهدت المقارئ حضورًا وتفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، وانتظمت الحلقات القرآنية، وبرز دور أئمة الأوقاف في تصحيح التلاوة وتقويم الأداء بأسلوب عملي مباشر، مع إتاحة الحوار والمناقشة لضبط المخارج والأحكام؛ بما يُعزّز جودة الأداء وحسن التلقي، ويُسهم في تحسين مستوى التلاوة وفهم المعاني والمقاصد القرآنية على الوجه الصحيح.

وأكد القائمون على تنفيذ الفعاليات أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذًا للمحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف، لا سيما محور بناء الإنسان، والعناية بكتاب الله أداءً وتجويدًا، وتوسيع دوائر التحفيظ والإقراء لإعداد جيل متقن لكتاب الله، انطلاقًا من رؤية الوزارة «تحصين وبناء وشعاع من نور»، مؤكدين أن العمل الدعوي والقرآني مسئولية مشتركة تتطلب الالتزام بالضوابط المنظمة للمقارئ، بما يُسهم في عمارة المساجد بالقرآن الكريم، وصناعة الحضارة.

وتُنفذ هذه الجهود برعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر خطاب ديني وسطي معتدل يُسهم في بناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.