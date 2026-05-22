اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة بـ 6 أكتوبر

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة للموسم الرياضي 2025-2026، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين، خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري، بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، وسط مشاركة قوية من الأندية والفرق المتنافسة على اللقب.

وتأتي البطولة ضمن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة وزيادة الاحتكاك الفني بين اللاعبين، إلى جانب اكتشاف عناصر جديدة لدعم المنتخبات الوطنية خلال المشاركات القارية والدولية المقبلة، في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده كرة السلة للكراسي المتحركة داخل مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويشهد اليوم الأول إقامة عدد من المواجهات القوية في منافسات الشباب، حيث يلتقي الفيوم مع بني سويف، والحسن مع البنك الأهلي، وبني سويف مع المحاربين، والحسن مع دمنهور، والمحاربين مع المنيا، ودمنهور مع البنك الأهلي، بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة المنيا والفيوم.

كما تنطلق منافسات البنات غدًا السبت، بمشاركة فرق الحسن القاهرة والحسن الإسكندرية وبني سويف، في إطار سعي الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية بالبطولات المحلية.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة قد أعلن تحمله تكاليف إقامة الفرق القادمة من المحافظات داخل المدينة الشبابية بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تهدف لتوفير أفضل الأجواء التنظيمية وضمان خروج البطولة بالشكل اللائق.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة، خاصة في ظل رغبة جميع الأندية في حصد لقب كأس مصر، بعدما أصبحت بطولات اللعبة تحظى باهتمام متزايد ومنافسة كبيرة على المستويين الفني والتنظيمي.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم الأحد 24 مايو، على أن تغادر البعثات صباح يوم 25 مايو عقب انتهاء فعاليات البطولة.