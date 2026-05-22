ياسر إدريس عن اجتماع وزير الشباب: الدولة حريصة على توفير المناخ لإنجاح الرياضة

أشاد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، بالدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، لمنظومة الرياضة المصرية.

أكد إدريس أن الاجتماع الذي جمعهما خلال الساعات الماضية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة كان مثمرًا للغاية وشهد مناقشات مهمة حول مستقبل الرياضة المصرية والاستعدادات الخاصة بالدورات الرياضية والاستحقاقات المقبلة.

دعم البعثات الرياضية

وأضاف: وزير الشباب والرياضة يحرص بشكل دائم على توفير المناخ المناسب لإنجاح جميع الأحداث والفعاليات الرياضية التي تنظمها مصر، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للبعثات واللاعبين المشاركين في البطولات الخارجية، بما يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة والأبطال الرياضيين.

وأوضح ياسر إدريس أن جوهر نبيل يعمل باستمرار على توفير مختلف الإمكانيات للاتحادات الرياضية، بما يساعد اللاعبين والأجهزة الفنية على تقديم أفضل أداء ممكن خلال البطولات والفعاليات القارية والدولية المختلفة، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق النجاحات الرياضية المتواصلة.

إهتمام الدولة بالقطاع الرياضي

واصل: الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا غير مسبوق بالقطاع الرياضي، وهو ما ساهم في تطوير البنية الرياضية وتهيئة الأجواء لاكتشاف وصناعة الأبطال في مختلف الألعاب، موجّهًا الشكر للقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة على جهودهما في هذا الإطار.

ولفت رئيس اللجنة الأولمبية أن الفترة المقبلة تحمل الكثير من الخير للرياضة المصرية، في ظل وجود أجيال واعدة تمتلك إمكانيات كبيرة وقادرة على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن التطور الملحوظ الذي شهدته الألعاب الرياضية المختلفة بدأ ينعكس بالفعل على نتائج ومشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية الأخيرة.

واختتم إدريس حديثه قائلا: اللجنة الأولمبية المصرية تواصل العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة من أجل إعداد الأبطال بالشكل الأمثل للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا في 2026 ودورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، ودورة الألعاب الإفريقية 2027، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بما يحقق طموحات الجماهير المصرية ويعزز مكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية.