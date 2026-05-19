عمرو فهمي لوزير الرياضة: قضية تعيين العاملين بمحاضر مجالس الإدارات "أمر واقع"

قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب ، إن ملف تعيين العاملين بمراكز الشباب يمثل عبئًا على موازنة الدولة، مؤكدًا أنه مع إلغاء هذا النظام مستقبلًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، لمناقشة ملف تثبيت العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب بحضور وزير الشباب جوهر نبيل .

الإسراع في تقنين أوضاع العاملين الحاليين

وأضاف أن الوضع الحالي للعاملين بمجالس إدارات مراكز الشباب يمثل "أمرًا واقعًا"، لذلك يجب الإسراع في تقنين أوضاع العاملين الحاليين بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الأسري والوظيفي لهم.

وأشار إلى الدور المحوري لمراكز الشباب في حماية النشء من "حروب السوشيال ميديا"، موضحًا أن هذه المراكز تمثل مساحة آمنة للتفاعل المجتمعي بعيدًا عن التأثيرات السلبية للفضاء الإلكتروني.

وطالب فهمي وزير الشباب ، بأهمية وجود شركات تستثمر في مراكز الشباب عبر الوزارة نفسها، مشددًا على أهمية توجيه هذه الاستثمارات لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للشباب.

وانتقد عضو مجلس النواب بعض الظواهر السلبية في مراكز الشباب ، مؤكدا أن هناك استثمارات في مراكز الشباب بمدينة المحلة عبارة عن "قهاوي بلدي" و "شيشة " داخل مراكز الشباب مطالبًا بأن تكون التعاقدات مركزية لضمان الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تعظيم العائد من استثمار مراكز الشباب لصالح النشء والشباب في مختلف المحافظات