برلمان

يجسد قيم التضحية والتكافل.. رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

هنأ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وقال رئيس مجلس النواب، إن هذه الأيام المباركة تحمل نفحات الليالي العشر المباركات، في وقت يترقب فيه المصريون والمسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول عيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة التي تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وتعزز قيم التراحم والوحدة والتكافل الاجتماعي.

وأضاف المستشار هشام بدوي، أن عيد الأضحى يمثل فرصة لاستلهام معاني الوفاء والعطاء وبذل الجهد، مؤكدا أن هذه القيم تمثل أساس قوة وتماسك المجتمع المصري.

وتوجه رئيس مجلس النواب، باسم أعضاء المجلس، بأصدق التهاني وأسمى التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا الله عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يوفقه في استكمال مسيرة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، وأن يسدد خطاه لما فيه خير مصر وشعبها.

كما وجه المستشار هشام بدوي التهنئة إلى أعضاء مجلس النواب والشعب المصري، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية وحدة الشعب المصري وتماسك نسيجه الوطني، مشددا على أن مصر ستظل شامخة بعزيمة أبنائها وتمسكهم بقيم العطاء والتضحية والوفاء

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

