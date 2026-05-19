مياه بني سويف تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف التام لاستقبال عيد الأضحي المبارك، و إتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية حيث تم تنفيذ خطة التطهير اللازمة لجميع بالوعات الصرف و الصيانة والدورية و تطهير جميع محطات مياه الشرب و الصرف الصحي، وإستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات(مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.



وأكدت أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، مضيفه بأنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لعيد الأضحي المبارك، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.

وفي سياق متصل، بدأت إدارة التوعية بتنفيذ الخطة المعدة مسبقاً بتنفيذ حملات التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه تزامنا مع إقتراب عيد الأضحي المبارك و الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي تزامناً مع ذبح الأضاحي.