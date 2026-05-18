مديرية طرق بني سويف تواصل تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين السيولة المرورية

واصلت مديرية الطرق والنقل ببني سويف تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية بمختلف شوارع وميادين المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمتابعة مشروعات الرصف والتوسعات الجارية لتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، صرح المهندس ناصر فراج، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال التوسعة وإعادة الرصف بشارع بورسعيد عند مزلقان الغمراوي، وذلك ضمن خطة تطوير المحاور المرورية الحيوية بمدينة بني سويف، بهدف تيسير الحركة المرورية والحد من التكدسات، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية.

وأشار إلى أن الأعمال تشمل رفع كفاءة الطريق وتحسين حالة الرصف بما يحقق عوامل الأمان والسلامة للمواطنين، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.



