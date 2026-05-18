الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ بني سويف يفتتح وحدة إسعاف طما فيوم بإهناسيا لخدمة أكثر من 20 قرية وعزبة

افتتح اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، وحدة إسعاف طما فيوم بمركز إهناسيا، بحضور النائب بلال حبش نائب المحافظ، والمهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول، والدكتور مصطفى محمود رئيس إقليم شمال الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، وذلك في إطار دعم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية بالقرى والمناطق المحرومة من الخدمات، وتحسين سرعة انتقال سيارات الإسعاف للتعامل مع الحوادث والحالات الحرجة بقرى غرب المحافظة والطريق الصحراوي الغربي.

وأكد المحافظ أن دخول الوحدة الخدمة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإسعاف بالمحافظة، خاصة أنها تخدم أكثر من 20 قرية وعزبة بنطاق مجلسي قروي قاي والعواونة، إلى جانب قرى الظهير الصحراوي والطريق الصحراوي الغربي، ويستفيد من خدماتها أكثر من 70 ألف نسمة، بما يسهم في تقليل زمن الوصول للحالات الطارئة ورفع كفاءة التدخل السريع للحوادث، لافتًا إلى أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ مشروعات خدمية تمس احتياجات المواطنين اليومية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة تمثل دعمًا مباشرًا لأهالي المنطقة والقرى المجاورة، خاصة مع اتساع النطاق الجغرافي للقرى الواقعة على الطرق والمحاور الحيوية، وهو ما يعزز من جاهزية التعامل مع الحوادث والطوارئ الطبية على مدار الساعة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، أن الوحدة ستخدم قرى طما فيوم، وقاي، والعواونة، ومنشأة الحاج، وناصر فريد، وعددًا من العزب والتجمعات السكنية بالظهير الصحراوي، بالإضافة إلى الطريق الصحراوي الغربي، وهو ما يمثل نقلة مهمة في مستوى خدمات الطوارئ والإسعاف المقدمة لأهالي تلك المناطق.

وأشار الدكتور هاني همام رئيس إسعاف بني سويف، إلى أن الوحدة تم إنشاؤها ضمن بروتوكول تعاون بين هيئة الإسعاف المصرية ومؤسسة حياة كريمة وشركة خالدة للبترول، وتضم غرفتي إعاشة لأطقم الإسعاف، وغرفة خاصة بأنظمة الـ IT وكاميرات المراقبة، بما يساهم في دعم منظومة التشغيل والمتابعة، مؤكدًا أن هيئة الإسعاف دعمت الوحدة بسيارتي إسعاف مجهزتين كوحدتي عناية مركزة متنقلة، تحتويان على كافة الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة والمصابين.

وأكد المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول، أن مشاركة الشركة في إنشاء وتجهيز الوحدة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم المشروعات الخدمية التي تحقق أثرًا مباشرًا للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن دعم خدمات الإسعاف والطوارئ يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر على جودة الحياة وسلامة المواطنين.

فيما أوضح مسؤولو مؤسسة حياة كريمة، أن التعاون في تنفيذ الوحدة يأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية داخل القرى، خاصة في قطاع الصحة، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدين استمرار التعاون مع مختلف الجهات التنفيذية وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات خدمية تلبي احتياجات الأهالي بالمراكز والقرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى محمود رئيس إقليم شمال الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور هاني همام رئيس إسعاف بني سويف، والأستاذ أحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومسؤولي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

