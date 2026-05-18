القيادة الأمريكية: غيرنا مسار 84 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تغيير مسار 84 سفينة تجارية، مضيفة أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة تسنيم الإيرانية، نقلا عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض، إنه بعد عرض المقترحات التفاوضية الإيرانية الجديدة على واشنطن من خلال الوسيط الباكستاني؛ وافقت واشنطن على النص الجديد برفع العقوبات النفطية خلال التفاوض.

وأضافت "تسنيم" عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض، أن طهران تصر على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها.

وذكر مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض: واشنطن عرضت رفع عقوبات مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية خلال التفاوض.

وسبق أن قال مصدر لوكالة “رويترز”، رداً على سؤال حول “ما إذا كان سد الفجوات سيستغرق وقتاً”: "ليس لدينا الكثير من الوقت"، مضيفاً أن كلا البلدين "يستمران في تغيير أهدافهما".