قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول أمريكي رفيع المستوى : العرض الإيراني الجديد لا يرضينا
شروط مورينيو للعودة إلى ريال مدريد.. صلاحيات كاملة وحسم ملف الصفقات
حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة
اختفاء صاحبة أجمل عيون بالغردقة يثير الجدل.. ما القصة
جيمس روبنز: الضغوط الاقتصادية والحصار يدفعان إيران للتحرك سريعًا نحو اتفاق
بعد اغتيال الحداد .. تعيين محمد عودة قائدا للجناح العسكري في غزة
برشلونة يكافئ فليك بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني
كاف يعلن استضافة السنغال أمم إفريقيا 2026 للكرة الشاطئية
وزير الصناعة: ارتفاع عالمي مرتقب لأسعار الخردة وإعادة التدوير في 2027
إنذار نووي يهز أوروبا.. أوكرانيا تتهم بيلاروسيا بتهديد الأمن العالمي
أولى صفقات حقبة ألونسو.. تشيلسي يقترب من هداف برينتفورد
القيادة الأمريكية: غيرنا مسار 84 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. من يتفوق في سباق الثلاثيات بين ميسي ورونالدو؟

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
منتصر الرفاعي

لا تزال المقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تفرض نفسها على عالم كرة القدم مع استمرار الصراع التاريخي بين النجمين حتى في المراحل الأخيرة من مسيرتهما الكروية وهذه المرة حول عدد مرات تسجيل "الهاتريك".

وعادت المنافسة إلى الواجهة مجددا بعدما حرم ميسي من تسجيل ثلاثية جديدة خلال مباراة إنتر ميامي أمام سينسيناتي بعد احتساب الهدف الثالث كهدف عكسي رغم مساهمته المباشرة في اللقاء بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

ويواصل النجم الأرجنتيني تقديم مستويات مميزة في الدوري الأمريكي بعدما سجل 11 هدفا خلال 12 مباراة فقط ليؤكد استمراره في المنافسة على الجوائز الفردية رغم تقدمه في العمر.

رونالدو يتفوق على مستوي الأرقام التاريخية 

وعلى مستوى الأرقام التاريخية يتفوق رونالدو في إجمالي عدد الثلاثيات المسجلة خلال مسيرته بعدما وصل إلى 66 "هاتريك" مقابل 60 لميسي.

وسجل رونالدو 56 ثلاثية مع الأندية و10 مع منتخب البرتغال، بينما أحرز ميسي 50 مع الأندية و10 بقميص منتخب الأرجنتين.

كما يتفوق رونالدو أيصا في عدد المباريات التي سجل خلالها أربعة أهداف، بعدما حقق هذا الإنجاز 9 مرات مقابل 6 مرات لميسي فيما يتساوى النجمان في عدد الخماسيات برصيد مرتين لكل لاعب.

وفي البطولات الكبرى، سجل كل من ميسي ورونالدو 8 ثلاثيات في دوري أبطال أوروبا بينما يملك رونالدو الأفضلية في الدوريات الأوروبية بـ39 هاتريك مقابل 34 للنجم الأرجنتيني.

أما على مستوى الكفاءة التهديفية فتشير الأرقام إلى تفوق نسبي لميسي حيث يحتاج إلى 19.2 مباراة لتسجيل هاتريك واحد مقابل 20 مباراة تقريبا لرونالدو.

ويملك رونالدو رقما مميزا آخر، بعدما سجل 10 ثلاثيات مثالية باستخدام القدم اليمنى واليسرى والرأس بينما لم يحقق ميسي هذا الإنجاز طوال مسيرته.

ورغم اختلاف الأرقام وتنوع الإحصائيات يبقى الصراع بين ميسي ورونالدو واحدا من أعظم المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم بعدما سيطر الثنائي على المشهد العالمي لأكثر من 15 عاما محطمين عشرات الأرقام القياسية وصانعين حقبة استثنائية يصعب تكرارها.

ميسي كريستيانو رونالدو ميسي ورونالدو منتخب الأرجنتين منتخب البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ييس توروب مدرب الأهلي

طلائع الجيش

طلائع الجيش يتقدم على فاركو بهدف إسلام محارب في الشوط الأول

رضا سليم

الأهلي يحسم موقف رضا سليم بعد نهاية إعارته مع الجيش الملكي

بالصور

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

فيديو

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

الزمالك

بعد ضياع الكونفدرالية.. قرارات عاجلة داخل الزمالك

صاحبة أجمل عيون بالغردقة

اختفاء صاحبة أجمل عيون بالغردقة يثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد