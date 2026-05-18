بسيارة مستأجرة ولوحات معدنية مخالفة.. ضبط عاطل سرق إطارات من مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة من (أحد الاشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من سرقة إطارات سيارة والده حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).. وبحوزته السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" ومُثبت عليها لوحات معدنية غير خاصة بها.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.. كما تم بإرشاده ضبط (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – أصل لوحات السيارة المعدنية المستخدمة فى الواقعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.