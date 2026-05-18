عياد: التمويل المشترك يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الشركات المصرية الناشئة

قال الدكتور هاني عياد رئيس جمعية رواد الأعمال المصرية، إنّ آليات التمويل المشترك تمثل أداة مهمة لتعزيز قدرة الشركات الناشئة على التوسع، موضحاً أنها تمنح قدراً أكبر من الثقة لصناديق الاستثمار الأجنبية للدخول في شراكات مع الصناديق المحلية أو المدعومة من الدولة.

وأضاف أن ميثاق ريادة الأعمال أو ميثاق الشركات الناشئة الذي أُطلق نهاية العام الماضي تضمن نماذج استثمارية متنوعة تجمع بين الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تقليل المخاطر وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من التمويلات في السوق المصرية.

وتابع في مداخلة عبر تطبيق "ZOOM"، مع الإعلامي هشام عبد التواب، مقدم برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ التمويلات المشتركة تساعد الشركات الناشئة في الحصول على استثمارات تتناسب مع مراحل النمو المختلفة.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر لا يتعلق فقط بالحصول على التمويل في المراحل الأولية، وإنما بتوفير استثمارات لاحقة في مراحل مثل "Series B" و"Series C".

وأكد أن هذه الآليات تفتح المجال بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية وصناديق رأس المال المغامر للدخول إلى السوق المصرية، كما تعزز ثقة المؤسسات الدولية في هيكلة الاستثمارات داخل الدولة.

وأشار رئيس جمعية رواد الأعمال المصرية إلى أن الشركات الناشئة لا تزال تواجه عدداً من التحديات الإجرائية والتنظيمية، رغم التحسن التشريعي خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الملفات المتعلقة بالضرائب والمحاسبات الضريبية، إضافة إلى إجراءات التخارج والاستحواذ ودخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية.

وشدد على أهمية إنشاء كيان موحد تتعامل معه الشركات الناشئة بدلاً من الاضطرار إلى التعامل مع جهات متعددة، موضحاً أن انشغال رواد الأعمال بالإجراءات الإدارية يؤثر على الابتكار والنمو السريع الذي تحتاجه هذه الشركات.

