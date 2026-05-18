الزراعة : أصناف القمح الجديدة رفعت ثقة الفلاحين وزادت مساحات المحصول

عادل نصار

قال الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ الزيادة الكبيرة في المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم، والتي بلغت نحو 3.7 ألف فدان، جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات والخدمات التي قدمتها وزارة الزراعة للمزارعين، وفي مقدمتها طرح أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية، موضحًا أن الوزارة وفرت أكثر من 20 صنفًا جديدًا ساهمت في تعزيز ثقة المزارعين في زراعة المحصول.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، مقدم برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ إعلان سعر توريد القمح مبكرًا قبل موسم الزراعة، إلى جانب رفع سعر التوريد مرتين خلال الموسم، كان من أبرز العوامل التي شجعت المزارعين على التوسع في الزراعة، فضلًا عن توفير التقاوي المدعومة وماكينات الزراعة والحصاد الحديثة، وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها من خلال كارت الفلاح، بالإضافة إلى دخول مساحات جديدة من مشروعات توشكى والعوينات والدلتا الجديدة إلى الإنتاج.

وأوضح الدكتور خالد جاد أن وجود أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية ساهم في تسهيل عمليات التوريد ومنع التكدس، مشيرًا إلى أن لجان الاستلام تضم ممثلين عن وزارات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والصوامع، لضمان جودة القمح المورد، كما أكد أن التنسيق مع وزارة المالية أتاح صرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، لافتًا إلى أن كميات القمح الموردة تجاوزت حتى الآن 3 ملايين و200 ألف طن، مع استمرار موسم التوريد حتى منتصف أغسطس.

