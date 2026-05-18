السبكي : التوسع في الطاقة النظيفة ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة يمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة، موضحًا أن الدولة تمضي بقوة في تنفيذ خطط التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وقال محمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في إنشاء مشروعات الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستنعكس بصورة مباشرة على تقليل استهلاك الوقود التقليدي، لافتًا إلى أن إنتاج كيلووات/ساعة واحد من الطاقة المتجددة يساهم في توفير نحو 200 جرام من الوقود الأحفوري، إلى جانب تقليص الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 400 جرام تقريبًا.

تحسين جودة الحياة مستقبلًا

وأضاف أن الاعتماد على الموارد الطبيعية المتاحة في مصر، مثل الشمس والرياح، يسهم في خفض معدلات التلوث البيئي وتحقيق استفادة اقتصادية كبيرة من خلال إعادة توجيه كميات الوقود الموفرة إلى قطاعات أخرى ذات أولوية، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة لضمان التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة مستقبلًا.