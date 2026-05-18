قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحدث بالعبرية.. علقة ساخنة لإسرائيلي في لندن
وزير التعليم : مصر تضم حاليًا نحو 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية
موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس
وزير الخارجية: تأكيد مصري إسباني على خفض التصعيد في الملف الإيراني ودعم حرية الملاحة الدولية
بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو
حفل دير القديس سمعان بالمقطم يثير الجدل على مواقع التواصل.. فما السبب
طلائع الجيش يهزم فاركو ويبتعد عن صراع البقاء في الدوري
أبوالعينين يرحب بعقيلة صالح بالبرلمان المصري: نعم لاستقرار وأمن ليبيا
بيان عاجل من ليفربول بشأن تكريم محمد صلاح
رئيس البرلمان الليبي: الحمد لله الذي جعل لنا مصر جارة وشقيقة وسندا
الكهرباء: تسهيلات موسعة لتركيب الطاقة الشمسية فوق المنازل
الحكومة تتحرك لإنقاذ الصناعة.. وأستاذ جامعي لكل مجموعة مصانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يحاول تجهيز نجمه قبل نهائي أبطال أوروبا ضد آرسنال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
قسم الرياضة

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، أن مهاجمه عثمان ديمبيلي سيخضع للعلاج خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب شعوره بألم في عضلة ربلة الساق اليمنى.

وكان المهاجم الفرنسي قد اضطر لمغادرة الملعب بعد 27 دقيقة من مباراة فريقه باريس سان جيرمان التي خسرها 2-1 أمام باريس إف سي يوم الأحد، في ختام منافسات الدوري الفرنسي. 

وصرح مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، بعد المباراة، أنه يعتقد أن استبدال ديمبيلي كان بسبب الإرهاق.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانًا اليوم، أوضح فيه أن استبدال اللاعب كان إجراءً احترازيًا.

ويواجه باريس سان جيرمان، حامل اللقب، فريق أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

أرقام ديمبيلي

وكان ديمبيلي قد تألق في فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الموسم الماضي بتسجيله 21 هدفًا، وفاز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن تأثيره كان أقل هذا الموسم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإصابات المتكررة التي عانى منها في النصف الأول من الموسم، لكنه مع ذلك سجل 10 أهداف وصنع 7 في 22 مباراة بالدوري الفرنسي، حيث قلّل المدرب لويس إنريكي من مشاركته في الدوري.

وكان أداؤه أكثر تأثيرًا في دوري أبطال أوروبا. يسعى باريس سان جيرمان للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على بايرن ميونخ في نصف النهائي، إذ منح هدف ديمبيلي المبكر في مباراة الإياب باريس سان جيرمان التعادل 1-1، ليتأهل بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

باريس سان جيرمان ديمبيلي آرسنال أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

روجينا وأشرف زكي

إطلالة رومانسية لروجينا رفقة أشرف زكي على البحر

لوسي لو

لوسي لو: الانضمام إلى The Devil Wears Prada2 كان تجربة مليئة بالطاقة

أحمد زعيم

لو وحشتك.. أحمد زعيم يروج لأغنيته الجديد ببوستر وتيزر

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد