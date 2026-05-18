باريس سان جيرمان يحاول تجهيز نجمه قبل نهائي أبطال أوروبا ضد آرسنال

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، أن مهاجمه عثمان ديمبيلي سيخضع للعلاج خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب شعوره بألم في عضلة ربلة الساق اليمنى.

وكان المهاجم الفرنسي قد اضطر لمغادرة الملعب بعد 27 دقيقة من مباراة فريقه باريس سان جيرمان التي خسرها 2-1 أمام باريس إف سي يوم الأحد، في ختام منافسات الدوري الفرنسي.

وصرح مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، بعد المباراة، أنه يعتقد أن استبدال ديمبيلي كان بسبب الإرهاق.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانًا اليوم، أوضح فيه أن استبدال اللاعب كان إجراءً احترازيًا.

ويواجه باريس سان جيرمان، حامل اللقب، فريق أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

أرقام ديمبيلي

وكان ديمبيلي قد تألق في فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الموسم الماضي بتسجيله 21 هدفًا، وفاز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن تأثيره كان أقل هذا الموسم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإصابات المتكررة التي عانى منها في النصف الأول من الموسم، لكنه مع ذلك سجل 10 أهداف وصنع 7 في 22 مباراة بالدوري الفرنسي، حيث قلّل المدرب لويس إنريكي من مشاركته في الدوري.

وكان أداؤه أكثر تأثيرًا في دوري أبطال أوروبا. يسعى باريس سان جيرمان للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على بايرن ميونخ في نصف النهائي، إذ منح هدف ديمبيلي المبكر في مباراة الإياب باريس سان جيرمان التعادل 1-1، ليتأهل بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.