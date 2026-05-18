قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحدث بالعبرية.. علقة ساخنة لإسرائيلي في لندن
وزير التعليم : مصر تضم حاليًا نحو 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية
موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس
وزير الخارجية: تأكيد مصري إسباني على خفض التصعيد في الملف الإيراني ودعم حرية الملاحة الدولية
بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو
حفل دير القديس سمعان بالمقطم يثير الجدل على مواقع التواصل.. فما السبب
طلائع الجيش يهزم فاركو ويبتعد عن صراع البقاء في الدوري
أبوالعينين يرحب بعقيلة صالح بالبرلمان المصري: نعم لاستقرار وأمن ليبيا
بيان عاجل من ليفربول بشأن تكريم محمد صلاح
رئيس البرلمان الليبي: الحمد لله الذي جعل لنا مصر جارة وشقيقة وسندا
الكهرباء: تسهيلات موسعة لتركيب الطاقة الشمسية فوق المنازل
الحكومة تتحرك لإنقاذ الصناعة.. وأستاذ جامعي لكل مجموعة مصانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: السيدة انتصار السيسي جسدت روح الأم المصرية في فرحة مصر

هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»
هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»
حسن رضوان

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن احتفالية «فرحة مصر» لزفاف ألف عريس وعروس من شباب مصر، والتي شهدتها السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نموذجًا إنسانيًا ومجتمعيًا راقيًا يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بملف الأسرة ودعم الشباب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض أعباء متزايدة على المقبلين على الزواج.

وقال "عبد السميع"، في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية لم تعد تكتفي بإطلاق المبادرات التنموية التقليدية، بل باتت تتبنى رؤية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتوفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية للفئات المختلفة، وفي مقدمتها الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

ألف عريس وعروس من مختلف محافظات الجمهورية

وأضاف أن تنظيم احتفالية بهذا الحجم، تضم ألف عريس وعروس من مختلف محافظات الجمهورية، يحمل رسائل متعددة تتجاوز مجرد الدعم المادي، إذ يعكس حرص الدولة على إدخال البهجة إلى قلوب الشباب والأسر المصرية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي والانتماء الوطني، فضلًا عن تأكيد أن الدولة تقف بجوار أبنائها في مختلف مراحل حياتهم.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن حضور السيدة انتصار السيسي لهذه الاحتفالية يعكس البعد الإنساني والاجتماعي الكبير الذي تتبناه في مختلف المبادرات والفعاليات، موضحًا أن اهتمامها الدائم بملفات المرأة والأسرة والطفولة والشباب يمثل امتدادًا لدور وطني مهم يستهدف تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن كلمات السيدة انتصار السيسي خلال الاحتفالية، خاصة رسالتها المؤثرة للعرائس: "كلكم بناتي وربنا يرزقكم بالذرية الصالحة"، حملت مشاعر صادقة وأبعادًا إنسانية عميقة، عكست روح الأم المصرية وحرصها على مشاركة أبنائها لحظات الفرح والأمل، مؤكدًا أن مثل هذه الرسائل تترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا لدى الشباب والأسر.

وأضاف أن بناء أسرة مستقرة وقوية يمثل أحد أهم ركائز بناء المجتمعات، ولذلك فإن دعم الشباب المقبل على الزواج لا يجب النظر إليه باعتباره مجرد مساعدة وقتية، وإنما باعتباره استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن واستقراره الاجتماعي.

وأكد "عبد السميع" أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والشباب، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة بصورة متوازنة.

وشدد على أن مبادرات الدعم المجتمعي أصبحت أحد أبرز أدوات تعزيز الترابط بين مؤسسات الدولة والمواطنين، خاصة عندما ترتبط بمناسبات إنسانية تحمل قيمة معنوية كبيرة مثل الزواج وتكوين الأسرة، مؤكدًا أن هذه الجهود تساهم في تعزيز الشعور بالأمل والثقة في المستقبل.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن احتفالية «فرحة مصر» ليست مجرد فعالية اجتماعية عابرة، بل رسالة وطنية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة المصرية في رعاية أبنائها ودعمهم، وترسخ مفهوم أن بناء المجتمع يبدأ من دعم الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في بناء الوطن واستقراره.

مستقبل وطن السيدة انتصار السيسي روح الأم المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل سجن موظف بتهمة تزوير شهادة مرضية للحصول على إجازة

مصرع زوجة في المنوفية

لخلافات أسرية.. ضبط عامل قـ.تل زوجته في المنوفية

المستشار محمد السعيد الشربيني

استجواب المتهمين يؤجل محاكمة 20 بخلية الهيكل الإداري للإخوان في أوسيم لـ 19 يوليو

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد