قيادي بمستقبل وطن: «الدلتا الجديدة» تصنع عمرانًا جديدًا وتخفف الضغط عن الوادي

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يقتصر تأثيره على القطاع الزراعي فقط، بل يمتد ليُحدث نقلة عمرانية وسكنية جديدة على خريطة التنمية في مصر.

وأشار إلى أن استصلاح 2.2 مليون فدان يُمثل مشروع تنمية متكاملًا، لا يعتمد على الزراعة وحدها، وإنما يشمل إنشاء قرى جديدة، وتطوير بنية تحتية متكاملة، ومد شبكات الطرق، إلى جانب إقامة مناطق صناعية وخدمية تدعم فرص التنمية والاستثمار.

توفير فرص العمل

وشدد أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن على أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير المشروع نحو مليوني فرصة عمل سنويًا، يعكس توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، بما يتكامل مع جهود توفير السكن والخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين.

الدعم للشباب

ودعا إلى ضرورة توجيه المزيد من الدعم للشباب والمناطق الأكثر احتياجًا، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات القومية والتنموية المختلفة.