برلمانية: «الدلتا الجديدة» ملحمة تنموية تؤكد قدرة الدولة على بناء المستقبل

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد، يجسد رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، ويعكس حجم الإنجاز الذى تحقق بفضل الإرادة السياسية والتخطيط العلمي الدقيق في إطار الجمهورية الجديدة.

وقالت "رشاد"، إن كلمات الرئيس السيسى خلال افتتاح المشروع حملت رسائل مهمة تؤكد أن التنمية فى مصر أصبحت واقعًا ملموسًا، خاصة مع تنفيذ مشروع قومى بهذا الحجم، وصلت تكلفته إلى نحو 800 مليار جنيه، ويستهدف زراعة 2.2 مليون فدان وتوفير ما يقرب من مليونى فرصة عمل مستدامة، بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويوفر حياة كريمة للمواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت فى تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه اللازمة للمشروع، من خلال تنفيذ منظومة متكاملة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وإنشاء 19 محطة رفع رئيسية لنقل المياه عكس الطبيعة الجغرافية، وهو ما يعكس حجم الجهد الهندسى والتنموى غير المسبوق الذى تنفذه الدولة.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن المشروع يعكس تكامل مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة مع مشاركة نحو 150 شركة فى الإنتاج الزراعى داخل المشروع، إلى جانب مئات الشركات العاملة فى مختلف الأنشطة المرتبطة به، مؤكدة أن ذلك يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط التنمية الشاملة.

وثمنت عضو مجلس النواب، رؤية الرئيس السيسى بشأن تحقيق التكامل بين الأراضى الزراعية القديمة والجديدة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية ورفع جودة وإنتاجية المحاصيل، خاصة مع التركيز على المحاصيل ذات الجودة العالية فى الأراضى الصحراوية مثل البنجر، بما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائى.

وأكدت النائبة هند رشاد، أن مشروع الدلتا الجديدة يعد أحد أهم مشروعات التنمية فى تاريخ مصر الحديث، ويبرهن على أن الدولة ماضية بقوة نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال التوسع فى المشروعات القومية والتنموية التى تحقق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.